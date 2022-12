Jenna Ortega estava infetada com covid-19 quando gravou a cena de dança em “Wednesday”

Jenna Ortega estava infetada com Covid-19 quando gravou a famosa cena de dança em “Wednesday”, a nova série da Netflix.

Em entrevista ao “NME”, Ortega revelou ter estado doente durante as filmagens. “Foi estranho. Quase nunca adoeço, mas quando acontece não é grave. Aqui doeu-me o corpo”, contou.

“Sentia-me como se tivesse sido atropelada por um carro, como se um duendezinho tivesse sido solto na minha garganta, a arranhar as paredes do esófago. Andaram a dar-me remédios entre takes, porque estávamos à espera do teste positivo”.

Segundo comunicado da produtora MGM, a atriz foi imediatamente removida das filmagens “assim que se confirmou o teste positivo” à Covid-19.

A cena, na qual a personagem principal, Wednesday Addams, dança ao som de ‘Goo Goo Muck’, dos Cramps, tornou-se rapidamente viral nas redes sociais. Veja-a aqui: