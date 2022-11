Siouxsie Sioux inspirou a dança gótica de “Wednesday”, a nova série da Netflix

“Wednesday”, nova série da Netflix baseada na famosa Família Addams, é já um caso de sucesso - e está a dar a conhecer às novas gerações o rock gótico e alternativo dos anos 80.

Numa cena que tem lugar num baile de liceu, Jenna Ortega - que interpreta a titular Wednesday, filha mais velha do casal Addams - é filmada a dançar ao som de ‘Goo Goo Muck’ na versão dos Cramps (o original é de Ronnie Cook and the Gaylads, de 1962), e sabe-se agora que essa dança particular foi inspirada por Siouxsie Sioux, vocalista dos Siouxsie and the Banshees.

“Ela, a ‘Rich Man’s Frug' do Bob Fosse, a Lisa Loring, a Lene Lovich, o Denis Lavant e os góticos que dançavam em clubes nos anos 80”, escreveu a atriz no Twitter.

O momento, que ocorre no quarto episódio da série, pode ser visto aqui:

Ouça a versão dos Cramps, que fez parte de “Psychedelic Jungle”, álbum lançado em 1981.