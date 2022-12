Morte de Anne Heche: divulgados os resultados da autópsia

Foram divulgados os resultados da autópsia a Anne Heche, atriz falecida no passado mês de agosto após um aparatoso acidente de viação.

De acordo com o médico legista encarregado do caso, foram detetados vestígios de cocaína no sangue da atriz, ainda que em quantidades baixas - o que permitem concluir que Heche não se encontrava incapacitada para conduzir aquando do acidente.

Os exames toxicológicos detetaram ainda a presença de fentanil na urina de Anne Heche, resultado dos tratamentos que recebeu no hospital após o acidente e antes de falecer. À altura, foi encontrada uma garrafa no banco da frente do carro da atriz, mas os exames não acusaram a presença de álcool no seu organismo.

Anne Heche faleceu a 11 de agosto, após ter estado internada, em coma, durante uma semana. A 5 do mesmo mês, a atriz embateu com a sua viatura num prédio habitacional em Los Angeles. O carro acabaria por se incendiar com Heche no seu interior, provocando graves queimaduras à atriz.