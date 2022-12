Gaspar Varela: “Nos guitarristas favoritos, vou do Paco de Lucía ao Prince, passando pelo Zé Pedro. Ele era incrível!”

Convidado do mais recente Posto Emissor, podcast da BLITZ, Gaspar Varela, que começou a tocar guitarra portuguesa aos 7 anos e já acompanhou Madonna em digressão, falou sobre os seus guitarristas favoritos, além do universo da guitarra portuguesa.

“Nos guitarristas favoritos, vou do Paco [de Lucía] ao Prince, passando pelo Zé Pedro que, com a pinta toda que tinha a tocar, era incrível”, diz o músico de 19 anos, referindo-se ao falecido guitarrista dos Xutos & Pontapés, amigo da família de Varela - o pai e manager do jovem músico, Diogo Varela Silva, é o realizador do documentário “Zé Pedro Rock'n'Roll”.

Gaspar, que faz parte do grupo Expresso Transatlântico, dispensa ainda grandes elogios a Prince. “Era um artista gigante, sabia como cativar.”

Pode ouvir Gaspar Varela falar sobre as suas preferências musicais a partir dos 41m 51s.