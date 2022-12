Loading...

Blitz Ao Vivo na Redação. António Manuel Ribeiro: “Fazia-me confusão o ‘parece mal’. Tínhamos cabelo comprido, éramos ‘drogados’, com acento no ó”

Em vésperas dos 45 anos dos UHF, António Manuel Ribeiro vem ao Posto Emissor falar de uma longa carreira ao serviço do rock. Na rubrica “Ao Vivo na Redação”, aborda a digressão ‘Podia Ser Natal’ e o álbum que a banda quer editar no início do 2023, recordando também os primeiros anos do grupo. “Passámos do 8 ao 800. Não parámos no 80 sequer”

Há 57 minutos