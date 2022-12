Os Coldplay estão em estúdio e Chris Martin partilha a música que anda a ouvir

Os Coldplay, que em 2023 darão quatro concertos em Portugal, estão em estúdio.

A banda inglesa partilhou, no seu Instagram, uma pequena mensagem, na qual revela estar a trabalhar, presumivelmente, num disco novo (o mais recente, “Music of the Spheres”, saiu em 2021), aproveitando para mostrar, também, aquilo que anda a ouvir.

De Erykah Badu a Stormzy, passando pelos Inhaler ou pelos The 1975, eis as escolhas de Chris Martin, que assina o post.

Yun ft Erykah Badu - RM

Erykah Badu - Tyrone (live)

Bayka - She Like It

The 1975 - Looking For Someone (To Love)

Inhaler - Totally

Kyoka - Hurt People

Stormzy - Hide & Seek

Em 2023, os Coldplay tocam no Estádio Cidade de Coimbra a 17, 18, 20 e 21 de maio. Todos os concertos estão esgotados.