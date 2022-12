Linda Martini celebram 20 anos de carreira com digressão “M*rda & Ouro” e partilham novidade: “Ele disse sim! [Já] não somos um trio”

Os Linda Martini acabam de anunciar novidades para 2023. No próximo ano, a banda portuguesa celebrará 20 anos de carreira com a digressão “M*rda & Ouro”, tendo também revelado que Rui Carvalho, guitarrista mais conhecido por Filho da Mãe, que tem substituído Pedro Geraldes nos concertos, é agora membro oficial do grupo.

Em comunicado, explicam os Linda Martini: “2022 foi um ano estranho e intenso para nós. Com o Rui (aka Filho da Mãe) encontrámos uma renovada vontade de estarmos juntos em cima de um palco e fora dele. É por isso natural o que temos para vos contar: ele disse sim! Não somos um trio, somos o Rui, o André, a Cláudia e o Hélio; e estamos com muita vontade de nos fecharmos numa sala, às cabeçadas, para encontrar música nova. Enquanto esse dia não chega, e porque em 2023 fazemos 20 anos de banda, queremos celebrar esta data redonda convosco, com dois concertos especiais que darão início à tour M*rda & Ouro”.

Os primeiros concertos da digressão acontecem no Lisboa ao Vivo, em Lisboa, a 10 de fevereiro, e no Hard Club, no Porto, a 11. Os bilhetes estão à venda e custam 20 euros (15 euros até 6 de janeiro).