Jacob Collier confirmado no NOS Alive 2023

O músico inglês Jacob Collier atuará no NOS Alive em 2023.

O anúncio foi feito pela organização do festival de Algés, que se realiza em julho, no Passeio Marítimo de Algés.

O multi-instrumentista e compositor de 28 anos, que em julho atuou no Coliseu de Lisboa, toca no Palco Heineken do NOS Alive a 6 de julho.

Veja o cartaz confirmado até agora:

6 de julho

Palco NOS



Red Hot Chili Peppers

Black Keys



Palco Heineken



Men I Trust

Jacob Collier



7 de julho

Palco NOS



Arctic Monkeys

Lizzo

Idles



Palco Heineken



Sylvan Esso



8 de julho

Palco NOS



Sam Smith



Palco Heineken



Angel Olsen

Tash Sultana

O NOS Alive está marcado para os dias 6, 7 e 8 de julho de 2023. Os bilhetes para a 15.ª edição do festival de Algés estão à venda nos postos habituais e no site do evento.

Os bilhetes diários custam 74 euros. O passe geral, de três dias, tem o preço de 179 euros. Há ainda um passe de 2 dias (para 6 e 7 de julho ou 7 e 8 de julho) que tem o valor de 148 euros.