Pantera dão o primeiro concerto em mais de 20 anos: veja os vídeos e o alinhamento

Os Pantera deram esta sexta-feira, no México, o primeiro concerto da sua digressão de reunião.

O grupo, que volta a juntar Phil Anselmo e Rex Brown, e que substituiu os falecidos Dimebag Darrell e Vinnie Paul por Zakk Wylde (Black Label Society) e Charlie Benante (Anthrax), apresentou-se ao vivo no festival Hell & Heaven, em Texcoco, a poucos quilómetros da Cidade do México.

Num alinhamento repleto de velhos clássicos, destaque também para a presença de uma versão de ‘Planet Caravan’, dos Black Sabbath. O próximo concerto dos Pantera terá igualmente lugar no México, no Monterrey Metal Fest. O regresso à Europa está marcado para o dia 26 de maio, com um primeiro concerto em Sófia, Bulgária.

Veja os vídeos e confira o alinhamento do primeiro concerto dos Pantera desde agosto de 2001:

01. A New Level

02. Mouth For War

03. Strength Beyond Strength

04. Becoming

05. I'm Broken

06. Use My Third Arm

07. Drag The Waters

08. This Love

09. Yesterday Don't Mean Shit

10. Fucking Hostile

11. Planet Caravan

12. 5 Minutes Alone

13. Cowboys From Hell

14. Domination / Hollow

15. Walk