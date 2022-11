“Uma raiva que estava a acumular há muito tempo”: Will Smith na primeira grande entrevista após a agressão a Chris Rock nos Óscares

Will Smith deu a sua primeira entrevista televisiva desde a polémica cerimónia dos Óscares, durante a qual esbofeteou o humorista Chris Rock. Justificando a sua atitude com “uma raiva acumulada durante muito tempo”, o ator assumiu no programa “The Daily Show with Trevor Noah” que perdeu a cabeça.

“Foi uma noite horrenda, como podem imaginar”, diz Smith, “há muitas nuances e complexidades naquele ato, mas no final de contas o que aconteceu foi que perdi a cabeça. Aquilo que posso dizer é que nunca se sabe aquilo por que as pessoas estão a passar. Eu não estava bem naquela noite, sabes? Não que isso justifique, de todo, o meu comportamento".

Acrescentando “temos de ser amáveis uns com os outros”, o ator diz ainda: “O que me doeu mais foi que peguei num momento difícil para mim e fiz com que se tornasse difícil para outras pessoas. Compreendi aquela ideia de que pessoas magoadas magoam as outras”.

Mais à frente na entrevista, Smith emocionou-se ao assumir que os problemas da sua infância tiveram influência na agressão. “Foi muita coisa... Foi o rapaz pequeno que via o pai a bater na mãe. Tudo isso veio ao de cima naquele momento. Não quero ser aquela pessoa. Compreendo que tenha sido chocante para quem assistiu. Era uma raiva que estava a acumular há muito tempo”.

Recorde-se que Will Smith reagiu a uma piada de Chris Rock sobre o facto de a sua mulher, a também atriz Jada Pinkett Smith, ter rapado o cabelo por sofrer de alopecia. O humorista garante que não sabia do problema de saúde da atriz, que se caracteriza por queda de cabelo.

Depois de subir ao palco para dar uma chapada a Rock, o mesmo palco a que voltaria a subir para receber o Óscar de Melhor Ator pelo filme “King Richard: Para Além do Jogo”, gritou da mesa onde estava sentado: “Tira o nome da minha mulher da tua boca”.

Depois do incidente, o ator pediu desculpas a Chris Rock e decidiu sair da Academia que vota os vencedores dos Óscares. Foi também, entretanto, banido da cerimónia nos próximos 10 anos.