Chris Rock não aceita pedido de desculpas de Will Smith: “Que se lixe o teu vídeo de resgate”

Chris Rock voltou a rejeitar um pedido de desculpas de Will Smith, durante uma atuação na O2 Arena, em Londres, ao lado do também comediante Dave Chappelle.

Em julho, Will Smith partilhou, via YouTube, um vídeo no qual pedia desculpas a Chris Rock e à família deste por tê-lo agredido na cerimónia de entrega dos Óscares deste ano.

“Que se lixe o teu vídeo de resgate”, brincou. “Aquilo magoou. Ele [Will Smith] interpretou o Muhammad Ali. Eu não consigo interpretar sequer o Floyd Mayweather”.

Dave Chappelle salientou, ainda, que o incidente destruiu a reputação de Smith. "O Will fez-se passar por pessoa perfeita durante 30 anos, mas tirou a máscara e provou que consegue ser tão feio como qualquer um de nós”, disse.

“Espero que não volte a pôr a máscara e deixe que o seu rosto verdadeiro respire. Revejo-me em ambos os homens”.