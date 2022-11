Um novo dia, duas novas confirmações para o festival NOS Alive

A dupla pop Sylvan Esso é uma das novas confirmaç~pes para o cartaz do NOS Alive. Os norte-americanos subirão ao Palco Heineken no dia 7 de julho.

O mote será a apresentação de “No Rules Sandy”, álbum que editaram em agosto deste ano e que é o quarto da sua carreira. Os Sylvan Esso atuaram por uma única vez em Portugal, na edição de 2015 do festival de Paredes de Coura.

Também os canadianos Men I Trust integram o cartaz do festival do Passeio Marítimo de Algés, no palco Heineken, a 6 de julho.

Os Sylvan Esso e os Men I Trust juntam-se assim aos anteriormente confirmados Black Keys (palco NOS, 6 de julho), Lizzo (palco NOS, 7 de julho), Idles (palco NOS, 7 de julho), Angel Olsen (palco Heineken, 8 de julho) e Tash Sultana (palco Heineken, 8 de julho). O festival está marcado para os dias 6, 7 e 8 de julho de 2023. Os bilhetes para a 15.ª edição do festival de Algés estão à venda nos postos habituais e no site do festival.

Os bilhetes diários custam 74 euros. O passe geral, de três dias, tem o preço de 179 euros. Há ainda um passe de 2 dias (para 6 e 7 de julho ou 7 e 8 de julho) que tem o valor de 148 euros.