Ninguém pára Jorge Palma: vem aí um espetáculo com canções de amor

Depois de passar em revista vários dos seus álbuns mais marcantes, numa série de sete concertos que tiveram lugar em Lisboa nas últimas semanas, Jorge Palma vai apresentar um novo espetáculo, em 2023.

Chama-se “As Canções de Amor de Jorge Palma” e é um concerto englobado no festival Montepio Às Vezes o Amor - Festival de Música do Dia dos Namorados, e poderá ser visto no Campo Pequeno, em Lisboa, a 11 de fevereiro, e no Coliseu do Porto a 14 de fevereiro.

Nestes espetáculos, Jorge Palma será acompanhado por uma orquestra e por vários convidados, a anunciar.

Os bilhetes são colocados à venda a 7 de dezembro, às 12h, o mesmo dia em que serão revelados os outros nomes do cartaz do festival.