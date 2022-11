“Toda a gente sabe o que me aconteceu”: Kanye West abandona entrevista a meio

Kanye West abandonou uma entrevista com Tim Pool, no podcast deste, após ser confrontado com as suas declarações antissemitas.

O músico fez-se acompanhar por Milo Yiannopoulos e Nick Fuentes, apoiantes da extrema-direita que o estão a auxiliar na sua campanha presidencial.

Depois de acusar a Gap, a Adidas, a “Vogue”, Donald Trump e Barack Obama de sabotarem a sua carreira, acusando-os de serem controlados pelo povo judeu, Kanye não gostou de ser contrariado por Tim Pool. “Vou abandonar se não puder dizer que ‘a culpa é dos judeus’. Toda a gente sabe o que me aconteceu”, disse.

Kanye comparou-se, ainda, a Martin Luther King Jr., antes de remover os seus headphones e abandonar o estúdio. O vídeo desse momento pode ser visto aqui (a partir dos 21 minutos e 8 segundos):