Nos últimos seis anos, Billie Eilish deu a mesma entrevista à “Vanity Fair”: aí está o vídeo de 2022

Billie Eilish cumpriu recentemente uma tradição anual: deu uma nova entrevista à “Vanity Fair”.

A artista norte-americana tem falado com a “Vanity Fair” todos os anos desde os seus 15 anos, respondendo sempre às mesmas questões. Este ano, a conversa passou também por Jesse Rutherford, dos The Neighborhood, seu namorado.

Na entrevista, Eilish revelou já estar a trabalhar no sucessor de “Happier Than Ever”, lançado em 2021, e enumerou os artistas que anda a ouvir: Cake, The Cardigans, Dora Jar “e eu própria”.

Veja a entrevista: