A, b, c, d... “L de Lisboa”: o momento em que Rosalía percorreu o alfabeto com um fã na Altice Arena (e outros vídeos emocionantes)

Além de cantar ‘La Noche de Anoche’ em dueto com alguns elementos do público no concerto deste domingo em Lisboa, Rosalía chamou um admirador ao palco para com ele percorrer o abecedário, tal como faz na faixa ‘Abcdefg’ do álbum “Motomami”.

Depois de, junto com Alberto, o fã, saltar a letra L, a artista voltou atrás para garantir: “L de Lisboa”. Veja esse momento no vídeo partilhado pelo próprio admirador e também outros registos da noite de ontem na Altice Arena. A reportagem do concerto pode ser lida aqui.

O início do encore, com ‘Chicken Teriyaki’, foi servido pela artista catalã em cima de uma trotineta:

De ‘Saoko’ a ‘CUUUUuuuuuute’, passando pelos sucessos ‘Malamente’, ‘Despechá’ e ‘TKN’ e por versões de ‘Blinding Lights’ de Weekend ou de ‘Delirio de Grandeza’ de Justo Betancourt, o alinhamento do concerto contou com mais de três dezenas de canções. Consulte-o abaixo.

