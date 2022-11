“Mais um episódio no país onde não existe racismo”: Carolina Deslandes partilha vídeo de Dino D’Santiago

Carolina Deslandes foi uma das várias figuras públicas a mostrar o seu apoio a Dino D'Santiago depois de o cantor partilhar um vídeo no qual se vê um taxista de Lisboa a recusar-se a levá-lo até à Amadora. “Mais um episódio no país onde não existe racismo”, escreve a artista numa story de Instagram na qual partilha, também, o vídeo de D'Santiago.

“Inadmissível”, continua Deslandes, colega de júri do cantor no programa “The Voice Portugal”, “as pessoas não têm de viver a filmar para terem os seus direitos e a sua dignidade garantidos. É inadmissível”.

Na caixa de comentários do vídeo, que entretanto foi desativada por D'Santiago, outras figuras mostraram o seu apoio e a sua indignação com a situação: Diogo Piçarra agradeceu-lhe por ter “filmado essa fronha”, Rita Ferro Rodrigues verbalizou a sua “vergonha alheia” ao ver as imagens e a atriz Joana Seixas considerou a situação “surreal”.

Recorde-se que no vídeo, que pode ser visto abaixo, o músico discute com o motorista do táxi, que justifica a sua recusa em transportá-lo com o facto de ter de ir buscar outra passageira dentro de dez minutos. Na legenda, D'Santiago escreve: “Talvez se o destino final não fosse a Amadora, a história [pudesse] ter tido um final menos infeliz!".