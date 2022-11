Dino D'Santiago filma taxista que se recusou a transportá-lo em Lisboa

Dino D'Santiago filmou um taxista que se recusou a transportá-lo, em Lisboa. No pequeno vídeo, partilhado nas redes sociais, o músico discute com o motorista, que se defende dizendo ter de ir buscar outra passageira dali a dez minutos.

“Acontecia-me sempre que chegava ao Porto e queria apanhar um táxi na praça de táxis da [zona da Praça da] Batalha! Hoje saio do Coliseu dos Recreios e decido apanhar um táxi na Praça do Rossio, ao invés do habitual Uber, e a história repete-se!”, explica no Instagram Dino D'Santiago. “Talvez se o destino final não fosse a Amadora, a história [pudesse] ter tido um final menos infeliz!”

No vídeo, pode ouvir-se Dino D'Santiago a dizer ao taxista que irá apresentar queixa pelo sucedido.