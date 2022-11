Dino D’Santiago recorda a infância: “Não é justo um ser humano crescer nessas condições. Isto é Portugal?”

Dino D'Santiago é o entrevistado desta semana do programa “Alta Definição”, da SIC, que será transmitido no próximo sábado.

À conversa com Daniel Oliveira, o músico recorda as condições adversas em que cresceu, num bairro pobre de Quarteira.

“As nossas roupas tinham as marcas do xixi ou das fezes dos ratos… as baratas cresciam no meio das nossas roupas, havia várias osgas… E aí tu começas a sentir que não é justo um ser humano crescer nessas condições e questionas: isto é Portugal?”, diz o autor de “Badiu”.

Veja aqui um excerto da entrevista de Dino D'Santiago no “Alta Definição”: