Angel Olsen no festival NOS Alive 2023

Angel Olsen irá regressar a Portugal em 2023. A cantautora norte-americana irá apresentar-se ao vivo no festival NOS Alive, a 8 de julho, no Palco Heineken.

O concerto no NOS Alive constituirá uma nova oportunidade de escutar, ao vivo, os temas de “Big Time”, o seu novo álbum. Em setembro, Angel Olsen deu dois concertos no Capitólio, em Lisboa.

Angel Olsen irá juntar-se, assim, aos anteriormente confirmados Black Keys.

O NOS Alive 2023 está marcado para os dias 6, 7 e 8 de julho. Os bilhetes para a 15.ª edição do festival de Algés estão à venda nos postos de venda habituais e no site do festival.

Os bilhetes diários custam 74 euros. O passe geral, de três dias, tem o preço de 179 euros. Há ainda um passe de 2 dias (para 6 e 7 de julho ou 7 e 8 de julho) que tem o valor de 148 euros.