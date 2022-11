Primeiro nome para o NOS Alive 2023: The Black Keys

Os norte-americanos The Black Keys são a primeira banda anunciada para o cartaz do NOS Alive 2023, que se realizará no Passeio Marítimo de Algés.

A banda de Dan Auerbach e Pat Carney atua no palco principal a 6 de julho, avança a promotora Everything Is New.

Formados em Akron, no estado norte-americano do Ohio, em 2011, os Black Keys lançaram, este ano, o seu 11º álbum, “Dropout Boogie”.

O NOS Alive 2023 está marcado para os dias 6, 7 e 8 de julho. Os Black Keys são, por enquanto, o único nome conhecido do cartaz. Os bilhetes para a 15.ª edição do festival de Algés estão à venda nos postos de venda habituais e no site do festival.

Os bilhetes diários custam 74 euros. O passe geral, de três dias, tem o preço de 179 euros. Há ainda um passe de 2 dias (para 6 e 7 de julho ou 7 e 8 de julho) que tem o valor de 148 euros.