Morreu o músico cubano Pablo Milanés

O cantor e compositor cubano Pablo Milanés morreu esta segunda-feira à noite, aos 77 anos, depois de ter sido hospitalizado em Madrid durante mais de uma semana, noticiaram hoje os 'media' oficiais cubanos.

Milanés, uma das vozes mais reconhecidas da música cubana, foi o fundador e arquiteto do movimento da Nova Trova Cubana, juntamente com outros artistas de renome como Silvio Rodríguez e Noel Nicola.

Autor de clássicos como ‘Yolanda’, Milanés lançou mais de 40 álbuns durante a carreira e ganhou, entre outros, o Prémio Nacional de Música de Cuba e o Grammy Latino de Excelência Musical.

O cantor e compositor cubano foi hospitalizado a 12 de novembro em Madrid, devido "aos efeitos de uma série de infeções recorrentes que afetaram o estado de saúde nos últimos três meses", surgidas em resultado "de uma doença hemato-oncológica" de que padecia "há vários anos e que o obrigou a mudar-se para Madrid", de acordo com um comunicado emitido então pela sua agência.

Em 1933, Pablo Milanés cantou com Luís Represas a canção ‘Feiticeira’, do primeiro disco a solo do ex-Trovante.

Luís Represas recordou essa sua experiência no Posto Emissor, podcast da BLITZ, no passado mês de abril. "Toda a gente tem um país de adoção, o meu é Cuba", afirmou na altura o músico português. “Começou a formar-se uma família de amigos. Se nos encontrarmos, caímos nos braços uns dos outros.”