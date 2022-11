Já chegou a primeira lista de melhores álbuns de 2022: é da revista “Time” e inclui uma estrela que estará em Portugal esta semana

“Dez álbuns que esticaram as fronteiras de género, tema e som”: é assim que a revista “Time” descreve os discos que integram a sua lista de melhores de 2022, publicada a 20 de novembro.

Nesta lista encontra-se “Motomami", o disco deste ano da espanhola Rosalía, que na próxima sexta-feira atua no Altice Forum de Braga e no domingo estará na Altice Arena, em Lisboa, mas também álbuns dos rappers Kendrick Lamar, Pusha T e 070 Shake; da cantora-compositora Angel Olsen (que este ano deu dois concertos em Lisboa) ou de Beyoncé. O primeiro lugar, porém, vai para um outro falante de castelhano (além de Rosalía): o porto-riquenho Bad Bunny.

Veja aqui a lista dos melhores do ano para a “Time”.

10. Rosalía - Motomami

9. 070 Shake - You Can't Kill Me

8. Kendrick Lamar - Mr. Morale & the Big Steppers

7. Angel Olsen - Big Time

6. Ibibio Sound Machine - Electricity

5. Pusha T - It's Almost Dry

4. Father John Misty - Chloe and the Next 20th Century

3. Beyoncé - Renaissance

2. Saya Gray - 19 Masters

1. Bad Bunny - Bad Bunny - Un Verano Sin Ti