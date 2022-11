Harry Styles e Olivia Wilde terminaram a relação

O músico Harry Styles e a atriz e realizadora de cinema Olivia Wilde terminaram a sua relação.

Fonte próxima de ambos afirmou ao website “Page Six” que “é impossível” para Styles e Wilde “terem uma relação, quando no ano que vem ele vai passar por todos os continentes e ela tem o emprego e os filhos”.

Segundo a “People”, esta foi uma decisão “amigável”, com o músico e a atriz a manterem uma relação “bastante próxima”.

Styles e Wilde começaram a namorar durante as filmagens de “Não Te Preocupes, Querida”, no início de 2021. Ao longo deste ano, a atriz foi vista em vários concertos de Harry Styles, entre eles esteve o que o artista britânico deu na Altice Arena, no verão.