Venda de bilhetes para a nova digressão de Taylor Swift foi suspensa devido à elevada procura

A nova digressão de Taylor Swift pelos Estados Unidos ainda nem começou e já está a dar que falar. A Ticketmaster anunciou a suspensão da venda de bilhetes ao público devido à elevada procura.

A venda deveria ter arrancado esta sexta-feira, depois de terem sido disponibilizados bilhetes apenas aos membros do clube de fãs da cantautora. E, também aí, a procura foi extremamente elevada: não só o website da Ticketmaster ficou indisponível durante um largo período de tempo, como os fãs tiveram de aguardar horas numa fila virtual para tentar comprar um bilhete - e muitos não conseguiram.

Taylor Swift antecipou que a sua primeira digressão desde 2018 pudesse vir a ter este tipo de procura, o que a motivou a adicionar mais 27 datas às originalmente anunciadas. A digressão, que incidirá sobre todos os álbuns da sua carreira, terá início a 17 de março em Glendale, no estado do Arizona.

Alguns dos bilhetes adquiridos esta semana já chegaram aos mercados de revenda. Há quem esteja a pedir cerca de 28 mil euros por um simples bilhete.

Em comunicado, a Ticketmaster afirma que não previu tal procura “histórica” pelos bilhetes para esta digressão. Não foi anunciada ainda uma nova data para a venda de bilhetes ao grande público.

O Ministério Público do estado do Tennessee acredita que este caso pode constituir uma violação do direito de concorrência, algo de que a Ticketmaster foi acusada por diversas vezes no passado. Alguns legisladores já pediram, publicamente, para que a “gigante” seja desmantelada.