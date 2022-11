As selfies “mais ou menos aceitáveis” de Bárbara Tinoco no 24º aniversário: “sinto-me a menina com mais sorte do mundo”

Bárbara Tinoco celebrou na passada quarta-feira o 24º aniversário. Numa mensagem dirigida aos fãs, no Instagram, a artista lisboeta partilhou oito ‘selfies’ que tirou ao longo do último ano.

“Aqui fica uma série de selfies mais ou menos aceitáveis que tirei (…) mas não publiquei, provavelmente sabiamente”, escreve. “Os aniversários são sempre meio introspetivos e devo dizer que me sinto a menina com mais sorte do mundo. Eu sou o tipo de pessoa que pensa ‘Bom, tá tudo demasiado bom. Devo partir uma perna ou assim, na próxima semana, para equilibrar’. Vou-vos mantendo a par. No entanto está tudo demasiado bom, obrigado”, concluiu.

Tinoco, que participará no próximo Festival da Canção (até ao momento, sabe-se que será como autora, desconhecendo-se se voltará ao certame como intérprete), tem grandes planos para 2023: um novo álbum e dois grandes concertos, o primeiro na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 25 de março; o segundo no Campo Pequeno, em Lisboa, a 22 de abril.