Os 20 autores das canções do Festival da Canção 2023: com Bárbara Tinoco, um Linda Martini e a voz do refrão “Eu vou levar-te à lua hoje”

A RTP revelou, esta quarta-feira, os 20 autores dos temas que irão a concurso no Festival da Canção 2023, prova que apurará o representante português no Festival da Eurovisão, que no próximo ano se realiza em Liverpool, no Reino Unido.

15 autores foram convidados pela estação pública, enquanto os restantes cinco foram escolhidos após candidatura. Entre os autores de canções representados encontram-se André Henriques (vocalista e letrista dos Linda Martini), Bárbara Tinoco e Cláudia Pascoal (que já participaram, enquanto intérpretes, no Festival da Canção), bandas como Bandua, Dapunksportif, SAL, The Happy Mess e You Can't Win Charlie Brown, a jovem fadista Teresinha Landeiro, Quim Albergaria (dos PAUS e Bateu Matou) ou Ivandro, a voz de ‘Lua’, uma das canções mais ouvidas nas rádios portuguesas este ano.

A lista completa:

Convidados:

André Henriques

April Ivy

Bandua

Bárbara Tinoco

Churky

Cláudia Pascoal

Dapunksportif

Ivandro

Jacinta

NEOH SOHO

Quim Albergaria

SAL

Teresinha Landeiro

The Happy Mess

You Can't Win Charlie Brown

Apurados depois de candidatura:

Edmundo Inácio

Inês Apenas

Mimicat

MOYAH

Voodoo Marmalade