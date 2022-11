Offset quebra silêncio sobre morte do seu primo Takeoff: "Quem me dera poder abraçar-te mais uma vez. Rir mais uma vez. Fumar mais uma vez"

Offset, membro da banda Migos, quebrou o silêncio sobre a morte de Takeoff, seu primo e companheiro de grupo, morto a tiro no passado dia 1 de novembro.

“Deixaste-me com uma dor insuportável. Estou de coração partido e tenho tantas coisas para dizer, mas não consigo encontrar as palavras. Vou para a cama e acordo na esperança de que isto seja tudo um sonho, mas é a realidade, e a realidade parece um pesadelo”, escreve Offset.

“Sempre que me vias, davas-me um abraço. Quem me dera poder abraçar-te uma última vez. Rir uma última vez. Fumar uma última vez. Atuar ao vivo uma última vez”, lamenta o marido de Cardi B.

“Sei que uma pessoa como tu só pode estar no céu. Espero que consigas ver como te amamos e sentimos a tua falta. Deixaste um vazio no meu coração que nunca será preenchido. Mesmo que saiba que estarás sempre connosco, manda-me um sinal ou um sonho bonito. Amo-te para sempre”, remata o rapper, que após a morte do primo adiou a saída do seu segundo disco a solo.

Kirsnick Khari Ball, verdadeiro nome de Takeoff, foi morto a tiro no início do mês, em Houston, no Texas. Tinha apenas 28 anos.