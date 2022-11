Revelada a causa de morte de Takeoff, dos Migos

O médico legista que fez a autópsia ao corpo de Takeoff, dos Migos, confirmou que a morte do músico se deveu aos ferimentos provocados por dois disparos, na cabeça e no tronco.

Takeoff foi baleado na madrugada da passada terça-feira depois de estar numa festa privada na baixa de Houston, no estado norte-americano do Texas. As autoridades afirmam que os disparos ocorreram durante uma ‘after party’ onde estavam 40 pessoas. O rapper, que estava na companhia do seu tio, Quavo, também membro dos Migos, foi declarado morto no local, com duas outras vítimas - um homem de 23 anos e uma mulher de 24 - a darem entrada no hospital.

Em conferência de imprensa, o chefe da polícia local afirmou que o caso ainda se encontra a ser investigado. "Peço-vos que ajam. Havia pelo menos 40 pessoas nessa festa e as pessoas saíram possivelmente por medo. Se fosse o seu irmão, se fosse o seu filho? Quereria que fosse dado um passo adiante, portanto, por favor, chegue-se à frente", disse Troy Finner, apelando a uma denúncia. O Presidente da Câmara de Houston, Sylvester Turner, acrescentou: “Nesse grupo, alguém sabe quem é o verdadeiro atirador ou atiradores. Deixem-nos resolver essa situação”.