Robert Smith dos Cure brinca com a possibilidade de atuar no Mundial do Catar: “Detesto desapontar-vos, mas não vamos”

Em jeito humorístico, Robert Smith rejeitou “rumores” de que os seus Cure iriam atuar na cerimónia de abertura do Campeonato do Mundo de Futebol, que arranca no próximo domingo no Catar.

Tudo não passou, claro, de uma brincadeira. Os Cure nunca foram possibilidade para atuar no evento, mas tal não impediu Robert Smith de seguir os passos de Dua Lipa e anunciar que a sua banda ficará de fora das celebrações.

“Detesto desapontar-vos mas, apesar dos rumores, não vamos atuar na cerimónia de abertura do Mundial”, escreveu, no Twitter.

Novamente com boa disposição, o músico - que no passado posou várias vezes com a camisola da seleção inglesa - afirmou ainda que se retirou dos convocados. “Disse ao [selecionador] Gareth Southgate que estou indisponível”, comentou. Mais a sério, acrescentou: “Prevejo que ninguém ganhará [este Mundial], a não ser o Catar”.