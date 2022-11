Depois de abandonar concerto ao fim de meia hora, Morrissey diz que o seu novo álbum foi adiado

O novo álbum de Morrissey, “Bonfire of Teenagers”, já não deverá ser lançado em fevereiro.

O anúncio partiu do próprio músico, através do website Morrissey Central. Segundo Morrissey, “o destino do álbum está nas mãos da [editora] Capitol Records”.

“Bonfire of Teenagers” é o sucessor de “I Am Not a Dog On a Chain”, de 2020, e conta com a colaboração de nomes como Iggy Pop, Miley Cyrus ou Flea, com produção de Andrew Watt. Algumas canções já foram apresentados ao vivo por Morrissey, como é o caso de ‘Rebels Without Applause’, ‘Saint in a Stained Glass Window’, ‘Sure Enough, the Telephone Rings’, ‘Bonfire of Teenagers’ ou ‘I Am Veronica’.

Este adiar do lançamento do disco sucede pouco depois de Morrissey ter abandonado o palco, durante um concerto em Los Angeles, após ter atuado apenas meia hora. Tanto os cancelamentos de concertos - por vezes no próprio dia ou durante os mesmos - como as reclamações contra as editoras dos seus discos são uma constante ao longo da carreira de Morrissey.