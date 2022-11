Morrissey abandona concerto em Los Angeles após 9 canções: veja o vídeo

Morrissey deu recentemente início a uma nova digressão pelos Estados Unidos, mas o seu espetáculo em Los Angeles, o segundo da tour, não correu como esperado.

Este sábado, o artista britânico abandonou o palco do Greek Theatre, em Los Angeles, após ter interpretado apenas nove canções, num total de 30 minutos de concerto. Ao público, foi dito depois que o abandono se devia “a circunstâncias imprevistas”.

De acordo com a “Spin”, que cita membros do público, Morrissey teria afirmado que sentiria “frio” dentro da sala de espetáculos. A temperatura média que se faz sentir na cidade de Los Angeles é, por esta altura, de 10º. No seu website oficial, o Greek Theater anunciou que o espetáculo foi adiado para uma data posterior.

Ao longo dos anos, Morrissey cancelou numerosas digressões e concertos, muitas vezes com o aviso a surgir no próprio dia dos mesmos ou, como foi o caso neste sábado, no decorrer dos próprios espetáculos.

Em outubro, Morrissey anunciou o lançamento de um novo álbum, “Bonfire of Teenagers”, que será editado em fevereiro do próximo ano. O disco contará com as colaborações de Chad Smith, Flea (Red Hot Chili Peppers), Iggy Pop, Miley Cyrus e Josh Klinghoffer (Pearl Jam).