Interpol dão concerto de sala em Lisboa no próximo ano

Os norte-americanos Interpol regressam a Portugal em 2023, para um concerto em Lisboa.

A banda de Nova Iorque, que este ano lançou o álbum “The Other Side of Make-Believe”, atuará no LAV, Lisboa ao Vivo, a 16 de fevereiro. Os bilhetes custam 35 euros, informa a promotora Pic-Nic.

Os Interpol estiveram, no passado mês de junho, no festival Primavera Sound, no Porto. Na altura, conversámos com Paul Banks, o vocalista da banda que não se apresenta em Portugal fora de festivais desde 2010, ano em que tocaram no Campo Pequeno, em Lisboa.