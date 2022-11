As melhores fotos dos MTV EMAs: dos looks da passadeira vermelha e atuações a David Hasselhoff a entregar um prémio a Taylor Swift

A cerimónia de entrega dos MTV Europe Music Awards realizou-se este domingo à noite em Düsseldorf, na Alemanha, contando com apresentação de Rita Ora e do namorado, o realizador neozelandês Taika Waititi. Veja no topo desta página a fotogaleria com as melhores imagens da noite.

Taylor Swift foi a grande vencedora, levando para casa quatro prémios. Subiram ao palco para atuar artistas como Muse, Gorillaz, Stormzy, Ava Max, a dupla David Guetta e Bebe Rexha, OneRepublic e os ucranianos Kalush Orchestra, vencedores da edição deste ano da Eurovisão. Consulte aqui a lista completa de vencedores.