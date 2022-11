E a grande vencedora dos MTV EMAs foi... Taylor Swift: veja a lista de todos os premiados

Taylor Swift foi a principal vencedora dos MTV EMAs 2022, que tiveram lugar no PSD Bank Dome em Düsseldorf, na Alemanha, no passado domingo. A artista norte-americana levou para casa quatro prémios – Melhor Artista, Melhor Videoclip, Melhor Pop e Melhor Vídeo de Longa Duração.

Nicki Minaj, David Guetta e os sul-coreanos SEVENTEEN ganharam dois prémios cada. Harry Styles, que havia sido o artista com maior número de nomeações (sete), saiu da Alemanha com apenas um ceptro, o de Melhor Espetáculo ao Vivo. A brasileira Anitta triunfou sobre Bad Bunny, Becky G, J Balvin, Rosalía e Shakira, levando para o Brasil o prémio de Melhor Artista de Música Latina.

A gala foi apresentada por Rita Ora e Taika Waititi e contou com atuações de alguns dos vencedores da noite, o caso de David Guetta (com Bebe Rexha), os Muse (Melhor Rock) e os Gorillaz (Melhor Artista Alternativo).

One Republic, Stormzy, Lewis Capaldi e os ucranianos Kalush Orchestra, vencedores do Festival da Eurovisão este ano, protagonizaram outras atuações na cerimónia.

Os vencedores:

Melhor Canção: Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Melhor Videoclip: Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Melhor Artista: Taylor Swift

Melhor Colaboração: David Guetta & Bebe Rexha - I'm Good (Blue)

Melhor Espetáculo ao Vivo: Harry Styles

Melhor Artista de Pop: Taylor Swift

Artista Revelação: SEVENTEEN

Melhor Artista de K-Pop: Lisa

Melhor Artista de Música Latina: Anitta

Melhor Artista de Eletrónica: David Guetta

Melhor Artista de Hip-hop: Nicki Minaj

Melhor Artista de Rock: Muse

Melhor Artista de Música Alternativa: Gorillaz

Melhor Artista de R&B: Chlӧe

Melhor Vídeo de Longa Duração: Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Melhor Vídeo com Mensagem: Sam Smith Unholy (ft. Kim Petras)

Melhores Fãs: BTS

Prémio MTV Push: SEVENTEEN

Melhor Atuação no Metaverso: BLACKPINK - The Virtual PUBG Mobile

Melhor Look – Rita Ora

Prémio Generation Change: Lina Deshvar, Anna Kutova and Anfisa Yakovina