Alec Baldwin vai processar por negligência a equipa de produção do filme “Rust”

Alec Baldwin processou a equipa de produção de “Rust” por negligência, mais de um ano depois da morte de Halyna Hutchins, baleada por si durante as filmagens.

A cinematógrafa foi atingida por um disparo da arma de Baldwin, que o ator não sabia conter balas verdadeiras. A tragédia ocorreu em outubro de 2021 em Santa Fé, no México.

Mamie Mitchell, supervisora do guião, e que estava junto a Hutchins quando ocorreu a tragédia, já havia processado a mesma equipa no ano passado. Algumas das figuras que apontou como culpadas, como a armeira Hannah Gutierrez-Reed ou o assistente David Halls, também fazem parte do processo de Baldwin, avança a agência “Associated Press”.

No processo, Baldwin alega que lhe foi dito que a arma era segura, e diz nunca ter premido o gatilho - algo que o FBI garantiu não poder ser verdade. O ator pretende partilhar o valor de qualquer indemnização que Mitchell possa vir a receber, bem como limpar o seu nome.

Os investigadores encarregados do caso estão neste momento a considerar se há provas suficientes para determinar se existiu dolo. O médico legista do estado do Novo México determinou que o disparo foi acidental.