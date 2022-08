Alec Baldwin terá premido o gatilho da arma que matou cinematógrafa no cenário de “Rust”

O FBI concluiu que Alec Baldwin terá de facto disparado a arma que matou a cinematógrafa Halyna Hutchins, durante as rodagens do filme "Rust", em outubro de 2021.

De acordo com a "ABC News", as autoridades norte-americanas determinaram que o revólver utilizado como adereço no filme, que continha balas verdadeiras, não poderia ter sido disparado de forma acidental - ou seja, Baldwin terá de facto premido o gatilho, ao contrário do que alegou ao canal "ABC".

O "TMZ" escreve, no entanto, que não se sabe ainda se a arma testada foi a que Baldwin disparou ou apenas uma do mesmo modelo.

O relatório do FBI não significa que o ator esteja prestes a ter de responder nos tribunais pela morte de Hutchins. As autoridades aguardam ainda os registos de todas as conversas telefónicas de Baldwin, algo que o próprio disse estar prestes a entregar.