Sexta-feira forte na música portuguesa: Ana Moura, Surma e Wet Bed Gang com novidades

É forte em novos lançamentos de música portuguesa esta sexta-feira, 11 de novembro. Além do novo disco de Ana Moura, convidada desta semana do podcast Posto Emissor, também Surma lança um novo álbum - e há muitos singles a chegarem ao streaming e às rádios. Veja aqui alguns dos principais lançamentos.

Muito aguardado, o novo álbum de Ana Moura está finalmente disponível. Marcando uma nova direção artística na carreira da cantora, “Casa Guilhermina” foi ultimado com os produtores Pedro Mafama e Pedro da Linha, cruzando o fado com outras linguagens. Neste disco, Ana Moura quis honrar as suas raízes angolanas, ao nível musical e estético.

Por seu turno, Surma lança hoje o seu segundo álbum. De título “alla”, este é um disco que, nas palavras da autora, traz “vulnerabilidade, experimentação, descoberta e uma partilha única entre amigos que me inspiram diariamente. Foram dias incríveis em estúdio a explorar sonoridades e a tentar recriar uma nova persona e estética.”



Entre os colaboradores de “alla” encontram-se músicos como Cabrita, Victor Torpedo, Selma Uamusse, Ana Deus, Noiserv ou Angélica Salvi.

“Lumenara” é o título do novo EP da cantora e compositora Kady. O trabalho traz canções como ‘Djuntu’, com Dino D'Santiago, Tempu e ‘Tamina’ e vai ser apresentado ao vivo no Super Bock em Stock, em Lisboa, a 26 de novembro. Em “Lumenara”, Kady propõe-se fazer uma fusão entre pop e música tradicional de Cabo Verde.

Também hoje, chega ‘A Velha Canção’, segundo single de Tomara, nome artístico do músico e produtor Filipe C. Monteiro. ‘A Velha Canção’ sucede a ‘Ao Sol’ e é a nova amostra do seu próximo álbum, “Avalanche”, que sai em fevereiro. O disco será cantado em português, aspeto que o autor acredita conferir “assertividade às canções, já que me incita a um discurso direto e significativo. Foi quase paradoxal. Durante a pandemia, numa altura em que globalmente estávamos unidos e síncronos, senti a urgência de falar com quem estava mais perto. Só me fez sentido escrever em português.”



Já disponível está também o novo single dos Wet Bed Gang. ‘Gorillaz’ marca a colaboração dos portugueses com o rapper brasileiro L7NNON e antecipa os concertos dos Wet Bed Gang no Campo Pequeno, em Lisboa, a 25 de fevereiro, e no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 4 de março.