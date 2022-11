António Zambujo e Miguel Araújo anunciam novo concerto no Porto

António Zambujo e Miguel Araújo acabam de anunciar uma nova data no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Sete anos depois de baterem todos os recordes de assistência com 28 concertos nos coliseus de Lisboa e Porto, os dois cantores-compositores voltarão aos palcos.

Às datas já anunciadas, junta-se agora um segundo concerto no Pavilhão Rosa Mota: é a 27 de outubro de 2023. A primeira data comunicada para o Porto, pode ler-se em comunicado de imprensa, está “quase esgotada”.

António Zambujo e Miguel Araújo atuam assim no Coliseu Micaelense, em Ponta Delgada, nos Açores, a 23 de setembro; na Altice Arena, em Lisboa, a 7 de outubro, e no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 27 e 28 de outubro.

Os bilhetes custam a partir de 25 euros nos Açores, de 22 euros em Lisboa e de 20 euros no Porto.