António Zambujo e Miguel Araújo de novo juntos para grandes concertos em Lisboa e Porto. Sete anos depois de 28 coliseus esgotados

Sete anos depois de esgotarem 28 coliseus em Lisboa e Porto, Miguel Araújo e António Zambujo regressam no próximo ano para concertos conjuntos nas maiores salas de Lisboa e Porto: a Altice Arena e a Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, respetivamente. Em Lisboa, a 7 de outubro de 2023, no Porto a 28 do mesmo mês.

Sem aviso prévio, os bilhetes estão à venda, a preços entre 22 e 100 euros na capital e de 20 a 100 euros na Invicta.

Na apresentação dos concertos na Blueticket pode ler-se que, "à semelhança dos espetáculos anteriores, munidos apenas das suas vozes e guitarras, Miguel Araújo e António Zambujo irão partilhar com o público canções dos respetivos repertórios, algumas das quais compostas e escritas em conjunto, intercaladas com momentos de conversa".