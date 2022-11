Guimarães Jazz 2022: do berço do jazz para o berço de Portugal, um pequeno oceano nos separa

A 31ª edição do Guimarães Jazz, um dos eventos de referência não apenas no calendário jazz nacional, mas, certamente, no plano da mais ampla oferta cultural regular do nosso país, arranca já na próxima quinta-feira, dia 10 de Novembro, com um concerto da cantora norte-americana Dianne Reeves. Os espetáculos concentram-se quase todos no Centro Cultural Vila Flor (CCVF), mas também acontecem no Centro Internacional de Artes José de Guimarães (CIAJG) decorrendo até dia 19. Além de Reeves (dia 10, CCVF, 21h30), outros artistas internacionais como Linda May Han Oh (dia 11, CCVF, 21h30), Hamid Drake (dia 12, CCVF, 21h30), Anders e Benjamin Koppel (dia 12, CCVF, 17h00), David Murray (dia 18, CCVF, 21h30) e Victor Garcia (dia 19, CCVF, 17h00) marcam presença num programa de 10 dias que também abre espaço à Big Band da Esmae (dia 13, CCVF, 17h00), a músicos das associações portuenses Porta-Jazz (dia 13, CIAJG, 17h00) e Sonoscopia (dia 16, CCVF, 21h30), do centro de estudos de Jazz da Universidade de Aveiro (dia 15, CCVF, 21h30) e ainda à Orquestra de Guimarães (dia 17, CCVF, 21h30) e à Orquestra de Jazz de Matosinhos (dia 19, CCVF, 21h30) e que se traduz num total de 12 espetáculos a que se somarão ainda várias jam sessions e oficinas comandadas pelo grupo do trompetista norte-americano Victor Garcia.

