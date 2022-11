Loading...

Blitz Ao Vivo na Redação. Ana Moura: “A guitarra portuguesa continua a marcar presença nos meus concertos. O fado nunca se desenraíza de mim”

Ana Moura é a convidada da semana do podcast Posto Emissor. Na rubrica “Ao Vivo na Redação”, a fadista fala do novo álbum, “Casa Guilhermina”, que reúne todos os géneros musicais que a “fazem vibrar”, e do facto de a maternidade a ter ajudado a sentir-se mais segura das suas escolhas. “Muitas pessoas poderão sentir que estou a excluir o facto de ser fadista, mas não. Este é um disco de inclusão, não exclui nada”

Há uma hora