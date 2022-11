António Zambujo e Miguel Araújo anunciam um terceiro concerto

Depois de, em 2016, terem batido todos os recordes de espectadores, dando um total de 28 concertos nos coliseus de Lisboa e do Porto, António Zambujo voltarão aos palcos em 2023. Conforme a BLITZ já tinha noticiado em agosto, a dupla atuará na Altice Arena, em Lisboa, a 7 de outubro e no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 28 de outubro.

Esta quarta-feira, entretanto, foi anunciada uma nova data: no Coliseu Micaelense, em Ponta Delgada, nos Açores, a 23 de setembro.

Os bilhetes já estão à venda e custam a partir de 25 euros nos Açores, 22 euros em Lisboa e 20 euros no Porto.