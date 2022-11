“A garota da voz de veludo”: as reações do mundo da música à morte de Gal Costa, de Gilberto Gil a António Zambujo

A morte de Gal Costa, esta quarta-feira, aos 77 anos causou comoção e pesar no seu Brasil natal, bem como em Portugal, onde a artista atuou diversas vezes.

Gilberto Gil - seu contemporâneo e, ocasionalmente, colaborador - diz-se “triste e impactado” pela morte da sua “irmã Gaúcha”.

Num vídeo publicado nas redes sociais, Maria Bethânia diz que nunca pensou “em falar sobre a dor de perder a Gal”.

“Inacreditável pensar na vida sem Gal”, escreveu Djavan, publicando uma foto de Gal Costa na juventude.

Três anos mais nova do que Gal Costa, mas também sua contemporânea no Tropicalismo, Rita Lee - que várias vezes cantou com Gal - lembra “a garota da voz de veludo”, publicando uma foto em que surge ao lado da artista agora falecida, no final dos anos 60.

“Estou paralisada”, escreve Vanessa da Mata, que define a voz de Gal Costa como “a mais linda e sentida de muitas gerações”.

Em Portugal, António Zambujo foi dos primeiros a lamentar a morte da artista: “Obrigado por tanto”.

Também do lado de cá do Atlântico, Rita Redshoes diz: “adeus, voz de anjo”.

Emicida diz-se “arrasado”. Apelidando Gal Costa de “um presente que a existência nos deu”, o rapper confessa também “a alegria de poder ter tido a oportunidade de ouvi-la”.