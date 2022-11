Robert Plant homenageou Mimi Parker, vocalista e baterista dos Low recentemente falecida: “Esta noite, as canções são para ela”

Durante um espetáculo em Glasgow, na Escócia, com o seu grupo atual, os Saving Grace, Robert Plant homenageou a vocalista e baterista Mimi Parker, dos Low, falecida no passado sábado.

“Esta noite, as nossas canções são para a Mimi e o Alan”, afirmou o artista inglês, em palco, na noite de domingo, mencionando também Alan Sparhawk, vocalista e guitarrista dos Low e marido de Parker.

Não é a primeira vez que o ex-Led Zeppelin faz uma versão de ‘Monkey’. Em 2010, no álbum “Band of Joy”, incluiu ‘Monkey’, mas também 'Silver Rider’, igualmente do álbum “The Great Destroyer”, do duo norte-americano, no seu alinhamento.

Mimi Parker faleceu no sábado, após dois anos de luta contra um cancro nos ovários.

Veja o momento, em que Plant canta ‘Monkey’ em dueto com Suzi Dian: