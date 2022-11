Manuel João Vieira (Ena Pá 2000): “Convidaram-me para ‘reality shows’, mas não consigo dormir com pessoas a ressonar”

Convidado do podcast Posto Emissor esta semana, a propósito de reedições em vinil de álbuns dos Ena Pá 2000, Manuel João Vieira aborda a curiosa inclusão de um tema escondido no final de “A Luta Continua”, disco lançado pelo grupo em 2004. Na canção em questão, o nome “Teresa Guilherme” é várias vezes repetido, sendo apelidado de “rainha de um circo muito especial”.

Apesar de, evasivamente, afirmar tratar-se de outra Teresa Guilherme, ”uma prima minha”, e não da apresentadora de televisão, Vieira garante: “Convidaram-me para o ‘Sozinhos’ ['reality show' de sobrevivência passado na natureza] e outro que já não me lembro”. Concedendo que “os reality shows em si, do ponto de vista de um psicanalista, poderão ter o seu interesse”, nunca aceitou participar: “Eu tenho um problema: se eu [tentar] dormir num sítio com pessoal a ressonar, não consigo. Era estúpido ir a uma coisa dessas, camaratas não”. Vieira lembra ainda uma exposição que fez em 2013 na Cordoaria Nacional, em Lisboa, uma instalação-performance que se baseou numa réplica da sua casa, “o meu próprio ‘pequeno irmão’”.

“Opus Gay” (1997), “2001 Odisseia no Chaço” (1999) e “A Luta Continua” (2004), três tomos da discografia dos Ena Pá 2000, conheceram recentemente edição em LP.