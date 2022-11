Manuel João Vieira: “As pessoas não percebem que isto é sempre a mesma coisa: o poder não é político, mas económico”

Tendo como mote as recentes reedições em vinil de discos dos Ena Pá 2000, Manuel João Vieira é o convidado mais recente do Posto Emissor, podcast da BLITZ.

Convidado a pronunciar-se sobre o contexto político nacional, o músico de 60 anos declara, com firmeza: Manuel João Vieira: “O poder económico controla os políticos e o planeta. As pessoas não percebem que isto é sempre a mesma coisa: o poder não é político, mas económico”.

“Andamos sempre, ‘ai ai ai ai’, à procura do D. Sebastião, de algum salvador. Em vez de pensar, as pessoas preferem utilizar as suas emoções. Em terra de cegos, quem tem olho é rei e, portanto, é natural que os zarolhos se aproveitem dos ceguinhos”, acrescenta. Ouça a partir dos 29 minutos e 35 segundos:

“Opus Gay” (1997), “2001 Odisseia no Chaço” (1999) e “A Luta Continua” (2004), três tomos da discografia dos Ena Pá 2000, conheceram recentemente edição em LP.