Os Red Hot Chili Peppers deram no passado dia 29 de outubro um concerto de beneficência em Los Angeles, no Silverlake Conservatory of Music, organização fundada pelo seu baixista, Flea.

Durante o espetáculo, o grupo recordou um dos maiores clássicos do rock dos anos 90: ‘Smells Like Teen Spirit’, a canção que catapultou os Nirvana para o estrelato. Mas não foi Anthony Kiedis a cantá-la, e sim o recentemente regressado John Frusciante.

Veja o vídeo desse momento: