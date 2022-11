Morte de Takeoff, dos Migos: “Havia pelo menos 40 pessoas na festa. Alguém sabe quem é o atirador. Por favor, chegue-se à frente”

A editora Quality Control, da qual fazem parte os Migos, emitiu um comunicado no qual lamenta a morte do rapper Takeoff, membro do grupo.

O rapper, recorde-se, foi morto a tiro esta terça-feira em Houston, no estado norte-americano do Texas, numa festa de aniversário. Tinha 28 anos. “A violência cega de uma bala perdida voltou a tirar mais uma vida a este mundo. Estamos desolados”, pode ler-se.

As autoridades locais pediram, entretanto, aos convidados da festa a identificar o suspeito da morte de Takeoff. O rapper foi morto após uma altercação numa pista de bowling.

“Uma mensagem para a nossa cidade. Houston. E para todos os irmãos e irmãs dos bairros. Peço-vos que ajam. Havia pelo menos 40 pessoas nessa festa e as pessoas saíram possivelmente por medo. Se fosse o seu irmão, se fosse o seu filho? Quereria dar um passo à frente, portanto, por favor, dê um passo adiante", afirmou o chefe da polícia de Houston, Troy Finner. “Nesse grupo, alguém sabe quem é o verdadeiro atirador ou atiradores. Deixem-nos resolver essa situação”, apelou também o Presidente da Câmara de Houston, Sylvester Turner.