Fernando Ribeiro dos Moonspell é um cardeal na primeira experiência como ator: veja as fotos

A propósito do 267º aniversário do Terramoto de 1755, que naquele ano abalou Lisboa, o Canal História estreou um documentário não só sobre o abalo sísmico, como sobre as suas consequências no pensamento filosófico da Europa no século XVIII.

Fernando Ribeiro, dos Moonspell, banda que em 2017 lançou o álbum “1755”, inspirado por aquele acontecimento histórico, participa neste documentário, como comentador e também como ator, na pele do Cardeal Malagrida, um padre jesuíta de quem se diz ter ‘previsto’ o sismo.

O vocalista falou sobre esta experiência no podcast Posto Emissor, da BLITZ. “A produção desafiou-me a encarnar a pele do Cardeal Malagrida, o representante da corrente de pensamento que atribuía o terramoto a um ato de Deus e a um castigo que se abateu sobre Lisboa devido ao pecado. Foi um grande desafio, porque eu não sou ator. Ainda por cima tive de recriar o sermão [do cardeal], depois do terramoto.”

“Diz-se que, uns dias antes do terramoto, o Cardeal Malagrida estava nas suas reflexões, a olhar para Lisboa de uma igreja, e - condenando as pessoas que faziam câmbio, as prostitutas, os bêbedos - disse: ‘E tudo isto em vão, porque daqui a uns dias tudo será arrasado." E foi! Se o Marquês do Pombal era uma personagem prática e positivista, o Cardeal Malagrida [representa] o lado místico do terramoto”, explica, falando do “abalo no pensamento” que o Terramoto de 1755 gerou. “O tremor filosófico tem uma magnitude tão grande como o tremor de terra”, considera.

Pode ouvir Fernando Ribeiro falar sobre o Terramoto de 1755 a partir dos 51m 20s.